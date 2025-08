Spectacle L’enfant magicien (magie jeune public) Mutzig

Spectacle L’enfant magicien (magie jeune public) Mutzig mercredi 29 octobre 2025.

Spectacle L’enfant magicien (magie jeune public)

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 15:30:00

Date(s) :

2025-10-29

L’enfant magicien un show unique où les enfants révèlent leurs pouvoirs. Magie et rires garantis pour tous !

L’enfant magicien est un spectacle de magie théâtralisé qui se démarque par sa singularité dans l’approche envers les enfants.

François Demené nous transporte dans son univers en nous racontant comment il est devenu magicien à l’âge de 8 ans.

Il partagera avec les enfants les secrets de la magie et vous découvrirez tous les avantages d’être magicien.

Au travers de ses numéros, les enfants auront l’opportunité de monter sur scène et de devenir de véritables magiciens en herbe. C’est un élément clé qui rend ce spectacle unique !

Ce spectacle propose une double lecture il est bien évidemment divertissant pour les enfants, mais également très apprécié par les adultes qui les accompagnent !

Durée 60mn

Pour Tout public de 3 ans jusqu’à 90 ans .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 97 78 94 ecloziaproduction@gmail.com

English :

L’enfant magicien: a unique show where children reveal their powers. Magic and laughter guaranteed for all!

German :

Der Kinderzauberer: Eine einzigartige Show, bei der die Kinder ihre Kräfte offenbaren. Magie und Lachen für alle garantiert!

Italiano :

Il mago bambino: uno spettacolo unico in cui i bambini rivelano i loro poteri. Magia e risate garantite per tutti!

Espanol :

El niño mago: un espectáculo único en el que los niños revelan sus poderes. ¡Magia y risas garantizadas para todos!

