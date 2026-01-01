Spectacle L’enfant qui ne marchait pas L’Accent Compagnie Gakokoé Montbéliard
Spectacle L’enfant qui ne marchait pas
L’Accent Compagnie Gakokoé 8 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 21:00:00
2026-01-17
Spectacle conté et dansé
Lys, une petite fille… presque comme les autres. Elle habite avec sa grand-mère, sa mère et sa sœur, qui ne prennent jamais le temps d’être avec elle. Lys a la joie de vivre même si elle ne marche pas. Elle ne dort pas non plus, ça la rapproche des étoiles… et par un curieux hasard, elle va rencontrer son arrière grand mère, que tout le monde a oublié, qui vit seule dans la montagne… .
L’Accent Compagnie Gakokoé 8 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cie.gakokoe@gmail.com
