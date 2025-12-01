Spectacle L’enquête de Noël Masevaux-Niederbruck

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-13 2025-12-14

La place Clemenceau accueillera le spectacle de Noël interactif de la compagnie Enquête de sens, présenté avec la participation des enfants.

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

The Place Clemenceau will host an interactive Christmas show by the company Enquête de sens, presented with the participation of children.

German :

Auf dem Clemenceau-Platz wird die interaktive Weihnachtsshow der Kompanie Enquête de sens aufgeführt, die unter Beteiligung von Kindern präsentiert wird.

Italiano :

La Place Clemenceau sarà lo scenario di uno spettacolo natalizio interattivo della compagnia Enquête de sens, presentato con la partecipazione dei bambini.

Espanol :

La plaza Clemenceau será el escenario de un espectáculo navideño interactivo de la compañía Enquête de sens, presentado con la participación de niños.

