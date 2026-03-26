Spectacle L’envol des oiseaux conte musical persan Espace culturel du Pays de Nay Nay
Spectacle L’envol des oiseaux conte musical persan Espace culturel du Pays de Nay Nay mercredi 8 avril 2026.
Spectacle L’envol des oiseaux conte musical persan
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Par Sandrine Monlezun
La Conférence des oiseaux est un grand poème en persan écrit par le poète soufi Farid al-Din Attar, en 1177. C’est un des plus célèbres contes soufis, qui raconte comment des milliers d’oiseaux se mirent en quête d’un oiseau mythique, la Simorgh, afin qu’elle devienne leur souveraine. La narration de l’histoire est agrémentée de chants en persan, d’un daf (percussion iranienne) et de danses persanes traditionnelles et soufi.
Dès 3 ans Durée 30 min Réservation conseillée .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Spectacle L’envol des oiseaux conte musical persan
L’événement Spectacle L’envol des oiseaux conte musical persan Nay a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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