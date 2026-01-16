Spectacle Léon et Lisette Vendeuvre-sur-Barse

Spectacle Léon et Lisette

Dans le cadre du Festival de Contes, Yara LUNE vous convie à son spectacle Léon et Lisette . Ce spectacle, basé sur des contes et musiques, est accessible aux enfants dès 8 ans.

Attention, les places sont limitées pensez à réserver. .

Médiathèque Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

