Spectacle Léon, illusion ou coïncidence ? Colmar

Spectacle Léon, illusion ou coïncidence ? Colmar samedi 22 novembre 2025.

Spectacle Léon, illusion ou coïncidence ?

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Léon représente cette nouvelle génération d’artistes qui réinvente l’art de l’illusion et bouscule les codes du spectacle de magie traditionnel.

Et si les coïncidences n’étaient pas dues au hasard ? C’est ce que Léon vous propose de découvrir dans sa nouvelle création « Illusion ou Coïncidence » une expérience interactive unique qui mêle magie, mentalisme et technologie.

Avec des millions de vues sur les réseaux sociaux et des apparitions remarquées sur France Télévision et M6, Léon représente cette nouvelle génération d’artistes qui réinvente l’art de l’illusion et bouscule les codes du spectacle de magie traditionnel. Sur scène, il apporte fraîcheur et modernité avec un show connecté à son époque.

Élu « Meilleur spectacle » du festival off d’Avignon en 2024. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Léon represents this new generation of artists who are reinventing the art of illusion and shaking up the codes of traditional magic shows.

German :

Léon repräsentiert diese neue Generation von Künstlern, die die Kunst der Illusion neu erfinden und die Codes der traditionellen Zaubershow auf den Kopf stellen.

Italiano :

Léon rappresenta questa nuova generazione di artisti che stanno reinventando l’arte dell’illusione e scuotendo i codici degli spettacoli di magia tradizionali.

Espanol :

Léon representa a esta nueva generación de artistas que reinventan el arte de la ilusión y sacuden los códigos de los espectáculos de magia tradicionales.

L’événement Spectacle Léon, illusion ou coïncidence ? Colmar a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme de Colmar