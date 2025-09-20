Spectacle Léon, illusion ou coïncidence ? (Espace Ried Brun, Muntzenheim) Muntzenheim

Spectacle Léon, illusion ou coïncidence ? (Espace Ried Brun, Muntzenheim)

Léon vous propose de découvrir dans sa nouvelle création Illusion ou Coïncidence une expérience interactive unique qui mêle magie, mentalisme et technologie.

Spectacle de magie, humour et poésie.

Avec des millions de vues sur les réseaux sociaux et des apparitions remarquées sur France Télévision et M6, Léon représente cette nouvelle génération d’artistes qui réinvente l’art de l’illusion et bouscule les codes du spectacle de magie traditionnel. Sur scène, il apporte fraîcheur et modernité avec un show connecté à son époque.

Élu meilleur spectacle du festival off d’Avignon en 2024, Léon vous plonge dans une immersion totale grâce à l’utilisation d’un écran géant et une interaction constante avec le public chaque spectateur devient acteur de l’histoire, depuis sa place ou sur scène. .

English :

Léon’s new creation « Illusion ou Coïncidence » is a unique interactive experience combining magic, mentalism and technology.

German :

Léon bietet Ihnen in seiner neuen Kreation « Illusion oder Zufall » ein einzigartiges interaktives Erlebnis, das Magie, Mentalismus und Technologie miteinander verbindet.

Italiano :

La nuova creazione di Léon, Illusion ou Coïncidence, è un’esperienza interattiva unica che combina magia, mentalismo e tecnologia.

Espanol :

La nueva creación de Léon, Illusion ou Coïncidence, es una experiencia interactiva única que combina magia, mentalismo y tecnología.

