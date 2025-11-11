Spectacle Léonard, l’enfant de la Lune Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Spectacle Léonard, l’enfant de la Lune

Lundi 15 décembre 2025 à partir de 15h.

Mardi 16 décembre 2025 à partir de 10h et à partir de 15h. Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-15 2025-12-16

Voici un conte pour doux rêveurs, pas forcément pour s’endormir, qui ouvre grand les yeux sur l’immensité d’un univers tendre et poétique. À force de grignoter la lune par quartier, Léonard en fait un si petit croissant qu’il doit le quitter quand la place manque. Jusqu’à ce qu’elle soit pleine à nouveau, jusqu’à la prochaine fois, et qu’on recommence. S’ensuit une douce dégringolade en vol plané au travers des nuages et des éléments qui nous entourent, à la rencontre de galaxies peuplées de personnages plus ou moins loufoques, forts et fragiles à la fois, avec lesquels Léonard organise le cycle de son voyage retour. Les spectacles de la compagnie Croqueti refont l’air de rien, pour les tout-petits, un monde plus grand.



De 18 mois à 5 ans. .

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Here’s a tale for gentle dreamers, opening our eyes to the immensity of a tender, poetic universe. By nibbling at the moon in quarters, Léonard turns it into such a small crescent that he has to leave it when he runs out of room.

German :

Dies ist ein Märchen für sanfte Träumer, das die Augen weit öffnet für die Weite eines zarten und poetischen Universums. Der Mond ist so klein, dass er ihn verlassen muss, wenn der Platz knapp wird.

Italiano :

È un racconto per sognatori gentili, che spalanca gli occhi sull’immensità di un universo tenero e poetico. Mordicchiando la luna in quattro e quattr’otto, Léonard l’ha resa così piccola da doverla abbandonare quando non ha più spazio.

Espanol :

Este es un cuento para tiernos soñadores, que nos abre los ojos de par en par a la inmensidad de un universo tierno y poético. Al mordisquear la luna en cuartos, Léonard la ha hecho tan pequeña que tiene que abandonarla cuando se queda sin espacio.

