SPECTACLE « LÉONIE EST EN AVANCE » PAR LE CIE SCÈNE EN SOI ET LES POISSONS ROUGES

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Comédie burlesque par Scène en Soi & Les Poissons Rouges accouchement, chaos familial et satire féroce chez les bourgeois du Second Empire, façon Feydeau !

Dans une famille bourgeoise du Second Empire, l’accouchement de Léonie déclenche règlements de compte et quiproquos. Une sage-femme tyrannique bouleverse la maison, créant un comique de l’absurde typique de Feydeau. Un spectacle joyeusement cynique et burlesque où les petits-bourgeois s’enlisent dans leurs travers avec humour.

Par la Cie Scène en Soi et Les Poissons Rouges.

Réservation conseillée par téléphone.

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34

English :

Burlesque comedy by Scène en Soi & Les Poissons Rouges: childbirth, family chaos and fierce satire on the Second Empire bourgeoisie, Feydeau-style!

German :

Burleske Komödie von Scène en Soi & Les Poissons Rouges: Geburt, Familienchaos und grimmige Satire in der Bourgeoisie des Zweiten Kaiserreichs nach Feydeau-Art!

Italiano :

La commedia burlesca di Scène en Soi & Les Poissons Rouges: parto, caos familiare e satira feroce sulla borghesia del Secondo Impero, in stile Feydeau!

Espanol :

Comedia burlesca de Scène en Soi & Les Poissons Rouges: partos, caos familiar y sátira feroz de la burguesía del Segundo Imperio, ¡al estilo Feydeau!

