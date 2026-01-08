Spectacle Léopoldine Festival Marionnet’Ic Le CAP Plérin

Spectacle Léopoldine Festival Marionnet’Ic

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-29 09:30:00

fin : 2026-04-29 10:00:00

2026-04-29

Un matin au lever du soleil, à l’heure où la nature se réveille, une petite coccinelle répondant au doux prénom de Léopoldine, aspire à trouver un petit coin au calme dans cette forêt. Léopoldine ne sait pas voler…mais elle est prête à tout pour voler comme les autres… Une immersion sonore et visuelle dans un univers champêtre et onirique, tout en bois.

De 0 à 6 ans Sur inscription Durée 30 min .

