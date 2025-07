Spectacle Les 10 commandements Chartres

« Les 10 Commandements, L’envie d’aimer » en tournée dans toute la France une odyssée divine

Les 10 commandements, une histoire légendaire et un spectacle incontournable à voir et à revoir. Les chansons intemporelles vous captivent dès les premières notes, offrant des émotions inégalées. Les chanteurs avec leurs voix puissantes et leur charisme exceptionnel, ainsi que les danseurs et les chorégraphies, d’une virtuosité époustouflante, vous transportent dans un monde magique. Les projections immersives ajoutent une dimension extraordinaire, rendant chaque représentation unique. Complètement renouvelé, ce spectacle est salué et ovationné par le public chaque soir confirmant son statut d’œuvre magistrale. .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

« Les 10 Commandements, L?envie d?aimer » on tour throughout France: a divine odyssey

German :

« Die 10 Gebote, Die Lust zu lieben » auf Tournee durch ganz Frankreich: eine göttliche Odyssee

Italiano :

« I 10 comandamenti, L’envie d’aimer » in tournée in tutta la Francia: un’odissea divina

Espanol :

« Los 10 mandamientos, L’envie d’aimer » de gira por Francia: una odisea divina

