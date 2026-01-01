Spectacle les 12 travaux d’Hercule LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle les 12 travaux d’Hercule

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Samedi 2026-01-10 15:00:00

2026-01-11

2026-01-10

(Re)découvrez la mythologie grecque comme vous ne l’avez jamais vue loufoque, chantante, magique et pleine de surprises !

Hercule a une mission accomplir douze épreuves pour prouver aux dieux la valeur des Hommes… Mais heureusement, il n’est pas seul ! Dans ses aventures ils comptent sur les petits spartiates du public pour lui permettre de déjouer les attaques du Lion de Némée, pour chanter ensemble afin de faire fuir les oiseaux du lac Stymphale et pour jongler avec le globe terrestre d’Atlas.

Un spectacle rythmé, interactif et plein d’humour, où les enfants et les parents deviennent les alliés du héros de l’Iliade et l’Odyssée. Hercule est peut-être fort… Mais saura-t-il relever tous les défis ?

Auteur Wenceslas Lifschutz

English:

(Re)discover Greek mythology as you’ve never seen it before: zany, lilting, magical and full of surprises!

Hercules has a mission: to complete twelve trials to prove to the gods the worth of Man… But luckily, he’s not alone! In his adventures, they count on the little Spartans in the audience to help him thwart the attacks of the Lion of Nemea, to sing together to scare the birds away from Lake Stymphale, and to juggle Atlas’s globe.

A rhythmic, interactive and humorous show, in which children and parents become allies of the hero of the Iliad and the Odyssey. Hercules may be strong… But can he rise to any challenge?

Author: Wenceslas Lifschutz

