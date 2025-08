Spectacle « Les 160 ans de la Gare d’Aigrefeuille- Le Thou » Salle des fêtes Le Thou

Dans le cadre des JEP, l’Amicale Laïque organise un spectacle avec des scénettes et des films sur les 160 ans de l’histoire de la gare d’Aigrefeuille-Le Thou.

L’équipe sera composée de 50 bénévoles dont 35 acteurs.

Réservation auprès du Comptoir Local.

Salle des fêtes 15 rue du Champ de Foire Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

As part of the JEP, the Amicale Laïque is organizing a show with scenes and films on the 160-year history of the Aigrefeuille-Le Thou railway station.

The team will comprise 50 volunteers, including 35 actors.

Bookings at the Comptoir Local.

German :

Im Rahmen der JEP organisiert die Amicale Laïque eine Aufführung mit Szenen und Filmen über die 160-jährige Geschichte des Bahnhofs von Aigrefeuille-Le Thou.

Das Team wird aus 50 Freiwilligen bestehen, darunter 35 Schauspieler.

Reservierung beim Comptoir Local.

Italiano :

Nell’ambito del PEC, l’Amicale Laïque sta organizzando uno spettacolo con sketch e filmati sui 160 anni di storia della stazione di Aigrefeuille-Le Thou.

Il team sarà composto da 50 volontari, tra cui 35 attori.

Prenotazioni presso il Comptoir Local.

Espanol :

En el marco del PEC, la Amicale Laïque organiza un espectáculo con sketches y películas sobre los 160 años de historia de la estación de Aigrefeuille-Le Thou.

El equipo estará formado por 50 voluntarios, entre ellos 35 actores.

Reservas en el Comptoir Local.

