Spectacle « Les 4 saisons d’Inuk », Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Spectacle « Les 4 saisons d’Inuk » Vendredi 3 avril, 17h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T17:00:00+02:00 – 2026-04-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-03T17:00:00+02:00 – 2026-04-03T18:00:00+02:00

Au commencement, seuls la nuit et le froid. Puis naît la première étoile, la lune, et enfin le jour inonde la Terre.

Sur les pas du jeune INUK, nous découvrons avec lui, comme pour la première fois, la danse des feuilles en automne, le clapotis de l’eau, la force de l’orage, le vert du printemps, la douceur du sable chaud… Un voyage en 4 saisons, de la naissance du printemps au sommeil de l’hiver.

Un artiste circassien et une musicienne multi-instrumentiste vous invitent à un spectacle onirique et poétique

Tout public.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

A l’occasion du Carnaval de Grand Parc, la bibliothèque proposera ce spectacle sur le parvis.

© Cie Passagers du Vent