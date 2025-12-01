Spectacle : Les Abîmés MAIF Social Club Paris

Trois petits spectacles pour raconter, avec humanité et espoir, la violence faite aux enfants. Ludo et P’tit Lu sont rendus à leur famille après quelques mois passés en foyer d’accueil.

P’tit Lu, d’un naturel rêveur et optimiste, s’obstine à couver des œufs de poule dans l’espoir d’avoir un poussin dont il pourrait s’occuper. À la maison, son grand frère Ludo le protège des violences de leur père. Quand P’tit Lu est repris par les services sociaux, Ludo disparait.

Les Abîmés évoque l’enchevêtrement des sentiments, l’ambivalence affective, et les liens puissants de la fratrie, tout en se plaçant à hauteur d’enfant. La lumière, nous dit Catherine Verlaguet avec ce superbe texte, peut s’infiltrer dans les failles.

Une histoire sensible pour aborder violences familiales et guérison.

Du vendredi 19 décembre 2025 au mardi 23 décembre 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-19T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-24T00:59:59+01:00

Date(s) :

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/les-abimes/