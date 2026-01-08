SPECTACLE LES AGITÉS DE L’IMPRO Juvignac

SPECTACLE LES AGITÉS DE L’IMPRO

Le samedi 10 janvier à 20h, la compagnie des Sherpas donne rendez-vous aux Juvignacois(es) pour une soirée humoristique.

Avec Les agités de l’impro , Didier Landucci, David Baux et Nelly Bechetoille se muent en impressionnants improvisateurs pour proposer une performance théâtrale hilarante et pleine de rebondissements.

Le spectacle Les agités de l’impro présente une femme de caractère qui instrumentalise ses deux comparses masculins avec humour et tempérament. Et pour pimenter le tout, elle ajoute quelques contraintes de jeu…

Hilarant, absurde, électrique et ultra-rythmé, ce spectacle est une vraie performance d’acteurs.

On s’amuse tout en pleurant… de rire ! Avec ce trio d’improvisation, il n’y a aucune limite, sauf peut-être celle du diaphragme !

Entrée libre, tout public

Réservation conseillée (places limitées) culture@juvignac.fr .

Chemin de la Plaine Juvignac 34990 Hérault Occitanie culture@juvignac.fr

English :

On Saturday January 10 at 8pm, the Sherpas company invites the people of Juvignac to an evening of comedy.

With Les agités de l?impro , Didier Landucci, David Baux and Nelly Bechetoille transform themselves into impressive improvisers to deliver a hilarious theatrical performance full of twists and turns.

