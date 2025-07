Spectacle « Les aigles du Léman » Les Houches

Spectacle « Les aigles du Léman » Les Houches dimanche 20 juillet 2025 11:30:00.

Spectacle « Les aigles du Léman »

Top Prarion Les Houches Haute-Savoie

Début : Dimanche 2025-07-20 11:30:00

fin : 2025-07-20 16:30:00

2025-07-20

Spectacles de fauconnerie.

Attention les chiens ne sont pas admis pendant les spectacles

Top Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 42 65

English :

Falconry shows.

Please note: dogs are not allowed during shows

German :

Vorführungen der Falknerei.

Achtung: Hunde sind während der Vorführungen nicht erlaubt

Italiano :

Spettacoli di falconeria.

Attenzione: i cani non sono ammessi durante gli spettacoli

Espanol :

Espectáculos de cetrería.

Atención: no se admiten perros durante los espectáculos

