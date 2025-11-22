Spectacle Les Aligné.e.s La Kanopé II Lagord

Spectacle Les Aligné.e.s

La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Pendant une préparation de manif, elles échangent, se confient, se livrent.

Un spectacle poéthique , avec des portraits de femmes en phase avec leurs envies et leurs besoins mais aussi d’hommes qui osent la déconstruction et le changement d’horizon.

.

La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 46 65 theatrekanope2@gmail.com

English : Show Les Aligné.e.s

As they prepare for a demonstration, they exchange ideas, confide in each other and open up.

A poethic show, with portraits of women in tune with their desires and needs, but also of men who dare to deconstruct and change their horizons.

German : Show Les Aligné.e.s

Während einer Vorbereitung auf eine Demonstration tauschen sie sich aus, vertrauen sich an und geben sich preis.

Eine poethische Aufführung mit Porträts von Frauen, die im Einklang mit ihren Wünschen und Bedürfnissen stehen, aber auch von Männern, die den Rückbau und die Veränderung des Horizonts wagen.

Italiano :

Mentre si preparano per una manifestazione, si scambiano idee, si confidano e si aprono.

Uno spettacolo poetico , con ritratti di donne in sintonia con i loro desideri e bisogni, ma anche di uomini che osano decostruire e cambiare i loro orizzonti.

Espanol : Espectaculo Les Aligné.e.s

Mientras se preparan para una manifestación, intercambian ideas, se hacen confidencias y se abren.

Un espectáculo poético , con retratos de mujeres en sintonía con sus deseos y necesidades, pero también de hombres que se atreven a deconstruir y cambiar sus horizontes.

L’événement Spectacle Les Aligné.e.s Lagord a été mis à jour le 2025-10-25 par Nous La Rochelle