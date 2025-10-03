Spectacle « Les âmes lointaines » Peyrus

Spectacle « Les âmes lointaines » Peyrus vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle « Les âmes lointaines »

Place de l’Ecole Peyrus Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:45:00

fin : 2025-10-03 18:45:00

Date(s) :

2025-10-03

Les spectateurs ont rendez-vous, au crépuscule, avec deux étranges personnages.

.

Place de l’Ecole Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 09 52 17 prod.lincertainecie@gmail.com

English :

At dusk, the spectators have a rendezvous with two strange characters.

German :

Die Zuschauer haben in der Abenddämmerung ein Rendezvous mit zwei seltsamen Gestalten.

Italiano :

Al tramonto, il pubblico ha un appuntamento con due strani personaggi.

Espanol :

Al anochecer, el público tiene una cita con dos extraños personajes.

L’événement Spectacle « Les âmes lointaines » Peyrus a été mis à jour le 2025-09-26 par Valence Romans Tourisme