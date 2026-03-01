Spectacle – Les amis du placard Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS
Spectacle – Les amis du placard Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS jeudi 26 mars 2026.
Les 26 & 27 mars 2026 à 20h – Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e)
Jacques et Odile s’ennuient.
Alors, profitant d’une promotion improbable, ils repartent d’un hypermarché avec… un couple d’amis dans leur chariot. Des amis parfaits : drôles, flatteurs, disponibles. Le rêve ! Jusqu’au jour où la mécanique s’enraye….
Les Amis du Placard est une comédie grinçante, drôle et troublante, qui détourne l’ordinaire pour en révéler l’absurde, entre satire et éclats de rire.
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Par l’association Mel & Thalie
Une pièce de Gabor Rassov
Mise en scène : Matthieu Bailly
Sur scène : Camille Chainay, Jules Tarla, Delphine Allemane, Matthieu Bailly
Acheter des amis sur catalogue… quoi de mieux quand on s’ennuie ?
Du jeudi 26 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026 :
jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h15
payant
De 19 à 16 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-26T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-27T22:15:00+01:00
Date(s) : 2026-03-26T20:00:00+02:00_2026-03-26T21:15:00+02:00;2026-03-27T20:00:00+02:00_2026-03-27T21:15:00+02:00
Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/les-amis-du-placard/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org
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