Spectacle « Les Amuseurs des Arbres » par La Compagnie des Arbres Festival Arboretum Malleloy dimanche 13 juillet 2025.

45 Rue de Venezu Malleloy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 15:30:00

fin : 2025-07-13 16:30:00

2025-07-13

Spectacles par La Compagnie des Arbres

Préparez-vous à lever les yeux au ciel !

La Compagnie des Arbres arrive au festival Arboretum avec des spectacles décalés. Ces drôles et attachants artistes sillonnent le monde, offrant des moments de pur divertissement… parfois depuis la cime des arbres !

Cette compagnie de comédiens et conteurs vous proposeront des spectacles interactifs et accessibles à tous les âges de 5 à 105 ans. Que ce soit au coeur d’un parc, dans la cour d’une école, au milieu d’un jardin, d’une forêt ou même d’un champ, ils s’adaptent à leur environnement pour vous offrir un moment suspendu et inoubliable.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le patrimoine naturel de Bassin de Pompey. Laissez-vous emporter par leur poésie, leur humour et leur amour des arbres !

Contes tout public, de 5 à 105 ans !Tout public

45 Rue de Venezu Malleloy 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 01 12 68 droitlinda@gmail.com

English :

Shows by La Compagnie des Arbres

Get ready to raise your eyes to the sky!

La Compagnie des Arbres arrives at the Arboretum festival with a series of offbeat shows. These funny and endearing artists travel the world, offering moments of pure entertainment… sometimes from the treetops!

This company of comedians and storytellers offer interactive shows accessible to all ages from 5 to 105. Whether in a park, a schoolyard, a garden, a forest or even a field, they adapt to their environment to offer you a suspended, unforgettable moment.

Don’t miss this unique opportunity to discover the natural heritage of the Bassin de Pompey. Let yourself be carried away by their poetry, humor and love of trees!

Tales for all ages, from 5 to 105!

German :

Aufführungen von La Compagnie des Arbres

Bereiten Sie sich darauf vor, die Augen zu verdrehen!

Die Compagnie des Arbres kommt mit ihren schrägen Shows zum Arboretum-Festival. Diese lustigen und liebenswerten Künstler reisen durch die ganze Welt und bieten Momente purer Unterhaltung… manchmal aus den Baumkronen heraus!

Diese Gruppe von Schauspielern und Geschichtenerzählern bietet Ihnen interaktive Aufführungen, die für alle Altersgruppen von 5 bis 105 Jahren zugänglich sind. Ob im Herzen eines Parks, auf dem Hof einer Schule, inmitten eines Gartens, eines Waldes oder sogar eines Feldes, sie passen sich ihrer Umgebung an, um Ihnen einen schwebenden und unvergesslichen Moment zu bieten.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, das Naturerbe des Bassin de Pompey zu entdecken. Lassen Sie sich von ihrer Poesie, ihrem Humor und ihrer Liebe zu den Bäumen mitreißen!

Märchen für jedes Publikum, von 5 bis 105 Jahren!

Italiano :

Spettacoli di La Compagnie des Arbres

Preparatevi ad alzare gli occhi al cielo!

La Compagnie des Arbres si presenta al festival dell’Arboretum con una serie di spettacoli fuori dagli schemi. Questi artisti divertenti e simpatici girano il mondo e offrono momenti di puro divertimento… a volte dalle cime degli alberi!

Questa compagnia di comici e cantastorie offre spettacoli interattivi accessibili a tutte le età, dai 5 ai 105 anni. Nel cuore di un parco, in una scuola, in un giardino, in una foresta o in un campo, si adattano all’ambiente per offrire un momento sospeso e indimenticabile.

Non perdete questa occasione unica di scoprire il patrimonio naturale del Bassin de Pompey. Lasciatevi trasportare dalla loro poesia, dal loro umorismo e dal loro amore per gli alberi!

Racconti per tutte le età, dai 5 ai 105 anni!

Espanol :

Espectáculos de La Compagnie des Arbres

¡Prepárese para levantar los ojos al cielo!

La Compagnie des Arbres llega al festival Arboretum con una serie de espectáculos fuera de lo común. Estos divertidos y entrañables artistas recorren el mundo ofreciendo momentos de puro entretenimiento… ¡a veces desde las copas de los árboles!

Esta compañía de cómicos y cuentacuentos ofrece espectáculos interactivos accesibles a todas las edades, de 5 a 105 años. Ya sea en el corazón de un parque, en el patio de un colegio, en un jardín, en un bosque o incluso en el campo, se adaptan a su entorno para ofrecerle un momento suspendido e inolvidable.

No se pierda esta oportunidad única de descubrir el patrimonio natural de la Bassin de Pompey. Déjese llevar por su poesía, su humor y su amor por los árboles

Cuentos para todas las edades, ¡de 5 a 105 años!

