Spectacle « Les animaux du Pacifique » Salle Polyvalente Saint-Pois
Salle Polyvalente 4 cité La Pérouse Saint-Pois Manche
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-03 19:00:00
2025-10-03
En Australie, le wombat a trop chaud, il cherche de l’eau. Mais en Papouasie, le crocodile a trop froid, lui il cherche du feu ! D’un battement d’ailes ou d’un coup de nageoires, d’île en île, découvrez les exploits, les ruses, les aventures de nos amis à poils, à plumes ou couverts d’écailles !
A partir de 5 ans. Sur inscription. En partenariat avec la bibliothèque départementale de la Manche. .
Salle Polyvalente 4 cité La Pérouse Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 49 89 72 mediatheques@villedieuintercom.fr
