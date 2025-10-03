Spectacle « Les animaux du Pacifique » Salle Polyvalente Saint-Pois

Spectacle « Les animaux du Pacifique » Salle Polyvalente Saint-Pois vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle « Les animaux du Pacifique »

Salle Polyvalente 4 cité La Pérouse Saint-Pois Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

Date(s) :

2025-10-03

En Australie, le wombat a trop chaud, il cherche de l’eau. Mais en Papouasie, le crocodile a trop froid, lui il cherche du feu ! D’un battement d’ailes ou d’un coup de nageoires, d’île en île, découvrez les exploits, les ruses, les aventures de nos amis à poils, à plumes ou couverts d’écailles !

A partir de 5 ans. Sur inscription. En partenariat avec la bibliothèque départementale de la Manche. .

Salle Polyvalente 4 cité La Pérouse Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 49 89 72 mediatheques@villedieuintercom.fr

L’événement Spectacle « Les animaux du Pacifique » Saint-Pois a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Villedieu-les-Poêles