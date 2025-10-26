Spectacle les animaux en contes et en musique Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Spectacle les animaux en contes et en musique Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans dimanche 26 octobre 2025.

Spectacle les animaux en contes et en musique

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:30:00

fin : 2025-10-26 11:15:00

Date(s) :

2025-10-26

Créée en 2008, la compagnie Fais pas ci, fais pas ça partage ses spectacles musicaux, poétiques et humoristiques auprès du jeune et du très jeune public

S’inspirant de l’exposition Les animaux s’emparent du musée , proposée par le musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt, Florent et Daisy invitent les très jeunes visiteurs à partir à la rencontre des animaux soyons curieux, suivons les empreintes, ouvrons les oreilles aux bruissements des ailes. Animaux du jour ou de la nuit, familiers ou mystérieux, quelles histoires nous racontent-ils ?

Enfants 0/5 ans. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

English :

Created in 2008, the Fais pas ci, fais pas ça company shares its musical, poetic and humorous shows with young and very young audiences

German :

Die 2008 gegründete Kompanie Fais pas ci, fais pas ça teilt ihre musikalischen, poetischen und humorvollen Aufführungen mit dem jungen und sehr jungen Publikum

Italiano :

Creata nel 2008, la compagnia Fais pas ci, fais pas ça condivide i suoi spettacoli musicali, poetici e umoristici con un pubblico giovane e giovanissimo

Espanol :

Creada en 2008, la compañía Fais pas ci, fais pas ça comparte sus espectáculos musicales, poéticos y humorísticos con el público joven y muy joven

