Spectacle Les animaux en contes et en musique Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26 14:30:00

2025-10-26

Créée en 2008, la compagnie Fais pas ci, fais pas ça partage ses spectacles musicaux, poétiques et humoristiques auprès du jeune et du très jeune public .

S’inspirant de l’exposition Les animaux s’emparent du musée , proposée par le musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt, Florent et Daisy invitent les jeunes visiteurs à partir à la rencontre des animaux soyons curieux, suivons les empreintes, ouvrons les oreilles aux bruissements des ailes. Animaux du jour ou de la nuit, familiers ou mystérieux, quelles histoires nous racontent-ils ?

Enfants dès 5 ans. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

English :

Created in 2008, the Fais pas ci, fais pas ça company shares its musical, poetic and humorous shows with young and very young audiences.

German :

Die 2008 gegründete Kompanie Fais pas ci, fais pas ça teilt ihre musikalischen, poetischen und humorvollen Aufführungen mit dem jungen und sehr jungen Publikum.

Italiano :

Creata nel 2008, la compagnia Fais pas ci, fais pas ça realizza spettacoli musicali, poetici e umoristici per un pubblico giovane e giovanissimo.

Espanol :

Creada en 2008, la compañía Fais pas ci, fais pas ça representa espectáculos musicales, poéticos y humorísticos para el público joven y muy joven.

