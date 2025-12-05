Spectacle Les artisans de l’imaginaire par la Compagnie La Clef Rochecorbon
15 Rue des Clouet Rochecorbon Indre-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2025-12-05 20:30:00
15 Rue des Clouet Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@mairie-rochecorbon.fr
English :
Les artisans de l’imaginaire show by Compagnie La Clef
German :
Schauspiel Les artisans de l’imaginaire von der Compagnie La Clef
Italiano :
Mostra Les artisans de l’imaginaire della Compagnie La Clef
Espanol :
Espectáculo Les artisans de l’imaginaire de la Compagnie La Clef
