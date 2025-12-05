Spectacle Les artisans de l’imaginaire par la Compagnie La Clef Rochecorbon

Spectacle Les artisans de l’imaginaire par la Compagnie La Clef Rochecorbon vendredi 5 décembre 2025.

15 Rue des Clouet Rochecorbon Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR
Début : Vendredi 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

15 Rue des Clouet Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   communication@mairie-rochecorbon.fr

English :

Les artisans de l’imaginaire show by Compagnie La Clef

German :

Schauspiel Les artisans de l’imaginaire von der Compagnie La Clef

Italiano :

Mostra Les artisans de l’imaginaire della Compagnie La Clef

Espanol :

Espectáculo Les artisans de l’imaginaire de la Compagnie La Clef

