Spectacle Les Assoiffés par la Cie PSAODI, Bar la Vosgienne Mirecourt

Spectacle Les Assoiffés par la Cie PSAODI

Bar la Vosgienne 4 Rue Thiers Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23

La Vosgienne

Née le 12 juillet 1998, jour de la victoire de la France en Coupe du monde, Victoire nous invite dans le bar de son enfance, devenu le théâtre de ses souvenirs et de ses doutes. Elle recrée un univers sensible et immersif mêlant théâtre, danse et chant. Entre héritage familial et désir d’émancipation, elle entraîne le public dans une quête de sens et de liberté. Une ode poétique aux bars populaires et à notre soif de vie.

Tout Public (à partir de 10 ans) danse, théâtre, chant.Tout public

Bar la Vosgienne 4 Rue Thiers Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 49 93 72 contact@miraenrouelibre.fr

English :

Show Les Assoiffés by Cie PSAODI

La Vosgienne

Born on July 12, 1998, the day France won the World Cup, Victoire invites us into her childhood bar, which has become the theater of her memories and doubts. She recreates a sensitive, immersive universe combining theater, dance and song. Between family heritage and the desire for emancipation, she takes the audience on a quest for meaning and freedom. A poetic ode to popular bars and our thirst for life.

For all ages (10+): dance, theater, singing.

