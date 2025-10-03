Spectacle « Les (A)ttrActeurs d’histoires » Bavent

Spectacle « Les (A)ttrActeurs d’histoires » Bavent vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle « Les (A)ttrActeurs d’histoires »

Amfreville, Bavent, Dozulé, Hotot-en-Auge Bavent Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-05

2025-10-03

Découvrez le spectacle créé par le Collectif 2222 à l’issue des 2 années de rencontres et d’ateliers d’écriture et d’improvisation théâtrale avec les habitants de l’intercommunalité. Représentations suivies d’un goûter ou apéritif pour un temps d’échange avec les artistes.

Programme

– Vendredi 3 octobre à 18h30 Parc de Silly à Dozulé (lieu de repli auditorium de l’Espace Fernand Seigneurie)

– Samedi 4 octobre

à 15h terrain de pétanque de Hotot-en-Auge (lieu de repli église)

à 18h30 Café associatif de la Poste à Amfreville (lieu de repli salle de motricité de l’école)

– Dimanche 5 octobre à 15h30 Parc de la mairie de Bavent (lieu de repli gymnase) .

Amfreville, Bavent, Dozulé, Hotot-en-Auge Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 59 35 75 57

English : Spectacle « Les (A)ttrActeurs d’histoires »

Discover the show created by Collectif 2222 at the end of 2 years of meetings and workshops in writing and theatrical improvisation with local residents. Performances followed by a snack or aperitif for a chat with the artists.

German : Spectacle « Les (A)ttrActeurs d’histoires »

Entdecken Sie die Aufführung, die das Collectif 2222 nach zweijährigen Begegnungen und Schreib- und Improvisationstheater-Workshops mit den Einwohnern der Interkommunale geschaffen hat. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen Imbiss oder Aperitif, um sich mit den Künstlern auszutauschen.

Italiano :

Scoprite lo spettacolo creato dal Collectif 2222 dopo 2 anni di incontri e laboratori di scrittura e improvvisazione teatrale con gli abitanti della zona. Gli spettacoli sono seguiti da uno spuntino o un aperitivo per chiacchierare con gli artisti.

Espanol :

Descubra el espectáculo creado por el Colectivo 2222 tras 2 años de encuentros y talleres de escritura e improvisación teatral con vecinos de la zona. Actuaciones seguidas de un tentempié o aperitivo para charlar con los artistas.

