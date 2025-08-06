Spectacle Les aventures de Jeff Barell / Le dernier iceberg Erstein

Spectacle Les aventures de Jeff Barell / Le dernier iceberg Erstein dimanche 11 janvier 2026.

Spectacle Les aventures de Jeff Barell / Le dernier iceberg

2 place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-11 10:00:00

fin : 2026-01-12 11:00:00

Date(s) :

2026-01-11 2026-01-12

Gérard Burrel tente d’écrire son nouveau roman le dernier iceberg. Un sujet désolant !

Un jour, il est extirpé de sa torpeur par l’irruption fracassante du héros de son aventure, Jeff Barell, qui va rendre à notre romancier l’inspiration perdue.

Théâtre musical Écologie Pantomime

Le romancier Gérard Burrel tente d’écrire son nouveau roman qui porte sur un sujet désolant le dernier iceberg.

Un jour, il est extirpé de sa torpeur par l’irruption fracassante du héros de son aventure Jeff Barell. Cet aventurier increvable, capable de faire fantasmer le plus endurci des sédentaires, va rendre à notre romancier l’inspiration perdue.

Ensemble, ils vont retrouver le dernier iceberg et se prouver que l’issue du roman ne sera pas fatale.

Tout public dès 7 ans

Cie Firmin et Hector (67)

Texte et musique Guillaume Schleer Avec Guillaume Schleer et Lionel Rioux Mise en scène Céline Péran Création lumière Suzon Michat Son: David Schweyer Scénographie: Mathilde Melero Costumes Julie Ancel et Anne-Catherine Lejal .

2 place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr

English :

Gérard Burrel is trying to write his new novel: The Last Iceberg. A desolate subject!

One day, he is roused from his torpor by the sudden appearance of the hero of his adventure, Jeff Barell, who gives our novelist back his lost inspiration.

German :

Gérard Burrel versucht, seinen neuen Roman zu schreiben: Der letzte Eisberg. Ein trostloses Thema!

Eines Tages wird er durch den Helden seines Abenteuers, Jeff Barell, aus seinem Dornröschenschlaf gerissen, der ihm die verlorene Inspiration zurückgibt.

Italiano :

Gérard Burrel sta cercando di scrivere il suo nuovo romanzo: L’ultimo iceberg. Un soggetto desolato!

Un giorno, viene svegliato dal suo torpore dall’improvvisa apparizione dell’eroe della sua avventura, Jeff Barell, che restituirà al nostro romanziere l’ispirazione perduta.

Espanol :

Gérard Burrel intenta escribir su nueva novela: El último iceberg. Un tema desolador

Un día, le despierta de su letargo la súbita aparición del héroe de su aventura, Jeff Barell, que devolverá a nuestro novelista la inspiración perdida.

L’événement Spectacle Les aventures de Jeff Barell / Le dernier iceberg Erstein a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme du Grand Ried