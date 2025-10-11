Spectacle « Les aventures de Pak Okli » Loches

Spectacle « Les aventures de Pak Okli » Loches samedi 11 octobre 2025.

Spectacle « Les aventures de Pak Okli »

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11 16:45:00

Date(s) :

2025-10-11

Spectacle de marionnettes traditionnelles dans la jungle indonésienne vivent de nombreux animaux qui n’en font qu’à leur tête. Ils vont faire vivre à Pak Okli, un garde forestier un peu naïf, les pires aventures !

A partir de 3 ans.

Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ».

Spectacle de marionnettes traditionnelles dans la jungle indonésienne vivent de nombreux animaux qui n’en font qu’à leur tête. Ils vont faire vivre à Pak Okli, un garde forestier un peu naïf, les pires aventures !

A partir de 3 ans.

Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ». .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

Two travelers set down their suitcases, compare their homes, and marvel at their differences; they live, sing and mime their homes. A playful, rhythmic show to discover Moroccan culture.

By and with Nezha Chevé and Florent Gateau.

German :

Zwei Reisende stellen ihre Koffer ab, vergleichen ihr Zuhause, sind erstaunt über die Unterschiede; sie leben, singen und mimen ihre Häuser. Eine schöne, spielerische und rhythmische Aufführung, um die Kultur Marokkos zu entdecken.

Von und mit Nezha Chevé und Florent Gateau.

Italiano :

Due viaggiatori posano le loro valigie, confrontano le loro case e si meravigliano delle loro differenze. Vivono, cantano e recitano le loro case. È uno spettacolo vivace e divertente sulla cultura marocchina.

Di e con Nezha Chevé e Florent Gateau.

Espanol :

Dos viajeros dejan sus maletas, comparan sus casas y se maravillan de sus diferencias. Viven, cantan y representan sus hogares. Un espectáculo vivo y divertido sobre la cultura marroquí.

Protagonizado por Nezha Chevé y Florent Gateau.

L’événement Spectacle « Les aventures de Pak Okli » Loches a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT 37