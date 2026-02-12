Spectacle Les aventures du chevalier Galaad La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Les aventures du chevalier Galaad

Samedi 11 avril 2026 de 16h à 16h45.

Dimanche 12 avril 2026 de 16h à 16h45.

Mercredi 15 avril 2026 de 16h à 16h45.

Samedi 18 avril 2026 de 16h à 16h45.

Dimanche 19 avril 2026 de 16h à 16h45.

Mercredi 22 avril 2026 de 16h à 16h45.

Samedi 25 avril 2026 de 16h à 16h45.

Dimanche 26 avril 2026 de 16h à 16h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-22 16:45:00

Galaad, simple garçon de ferme, rêve de devenir chevalier de la Table ronde !Enfants

Mais pour cela il doit d’abord passer son permis de chevalier. Sous la houlette de Merlan , l’enchanteur un peu gâteux, Galaad va devoir réussir de nombreuses épreuves pour atteindre son objectif. .

English :

Galaad, a simple farm boy, dreams of becoming a knight of the Round Table!

