Spectacle les aventures du magicien d’Oz, LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle les aventures du magicien d’Oz

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-02 15:00:00

fin : 2026-01-04

2026-01-02

Oscar est un magicien un peu maladroit.

Son lapin Alfred lui tient compagnie mais la vie est bien triste pour nos deux amis.

Une nuit, une tornade vient frapper le cirque d’Oscar et ils se réveillent dans un pays inconnu, un pays merveilleux !

Un monde peuplé de créatures fantastiques, de personnages drôles et attachants comme un épouvantail, un lion ainsi que des farfadets aussi amicaux qu’espiègles.

Mais Oscar et Alfred devront traverser de nombreuses péripéties afin de sauver ce monde d’un terrible Roi, le Roi Alcarazas et de son dragon, le dragon d’émeraude.Enfants

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Oscar is a clumsy magician.

His rabbit Alfred keeps him company, but life is sad for our two friends.

One night, a tornado hits Oscar’s circus and they wake up in a strange land, a wonderful land!

A world populated by fantastic creatures, funny and endearing characters like a scarecrow, a lion and friendly, mischievous leprechauns.

But Oscar and Alfred will have to go through many adventures to save this world from a terrible king, King Alcarazas, and his dragon, the Emerald Dragon.

