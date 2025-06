Spectacle Les Aventuriers de l’impro perdue L’Art des Choix de Chony Bourg-lès-Valence 5 juillet 2025 20:30

Drôme

34 Rue de Chony Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-07-05 20:30:00 - 22:00:00

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Enfilez votre chapeau et préparez-vous à l’Aventure. Nous partons à la recherche de l’Impro Perdue !

Tels des explorateurs de l’impossible, nos improvisateurs se lanceront dans une quête effrénée, créée sous vos yeux à partir des suggestion du public !

.

L’Art des Choix de Chony 34 Rue de Chony

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 54 02 79 asso.lesgensdacote@gmail.com

English :

Put on your hat and get ready for Adventure. We’re off in search of the Lost Improv!

Like explorers of the impossible, our improvisers will embark on a frantic quest, created before your very eyes from audience suggestions!

German :

Setzen Sie Ihren Hut auf und machen Sie sich bereit für das Abenteuer. Wir begeben uns auf die Suche nach der verlorenen Impro!

Wie Entdecker des Unmöglichen begeben sich unsere Improvisatoren auf eine rasante Suche, die vor Ihren Augen aus den Vorschlägen des Publikums entsteht!

Italiano :

Indossate il cappello e preparatevi all’avventura. Andiamo alla ricerca dell’Improvvisazione perduta!

Come esploratori dell’impossibile, i nostri improvvisatori si imbarcheranno in una ricerca frenetica, creata sotto i vostri occhi grazie ai suggerimenti del pubblico!

Espanol :

Ponte el sombrero y prepárate para la aventura. ¡Nos vamos en busca de la Improvisación Perdida!

Como exploradores de lo imposible, nuestros improvisadores se embarcarán en una búsqueda frenética, creada ante sus propios ojos a partir de las sugerencias del público

