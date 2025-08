Spectacle Les Balles Populaires Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Spectacle Les Balles Populaires Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson vendredi 19 septembre 2025.

Spectacle Les Balles Populaires

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : 3 EUR

Tarif réduit

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 19:00:00

2025-09-19

Entre jonglerie, histoire et improvisation, vous entrez dans l’univers de Gorky !

Gorky, c’est un personnage qui voyage beaucoup, qui rencontre des gens, qui s’arrête et qui les fait rêver. Pour cela, c’est simple ! Il jongle avec des balles, des massues et autres objets tout en racontant des histoires, ses histoires. Ce qu’il aime Gorky, c’est les rencontres. Alors à vous de venir rencontrer Gorky !

Spectacle dans le cadre d’un micro festival en partenariat avec la VilletteEnfants

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

Between juggling, storytelling and improvisation, you enter the world of Gorky!

Gorky is a character who travels a lot, meets people, stops and makes them dream. It’s easy to do! He juggles balls, clubs and other objects while telling stories his stories. What Gorky loves is meeting people. So come and meet Gorky!

This show is part of a micro-festival in partnership with La Villette

German :

Zwischen Jonglieren, Geschichte und Improvisation treten Sie in die Welt von Gorki ein!

Gorki ist eine Figur, die viel reist, Menschen trifft, anhält und sie zum Träumen bringt. Das geht ganz einfach! Er jongliert mit Bällen, Keulen und anderen Gegenständen und erzählt dabei Geschichten, seine Geschichten. Was Gorky liebt, sind Begegnungen. Also, treffen Sie Gorky!

Aufführung im Rahmen eines Mikrofestivals in Partnerschaft mit La Villette

Italiano :

Tra giocoleria, narrazione e improvvisazione, si entra nel mondo di Gorky!

Gorky è un personaggio che viaggia molto, incontra persone, si ferma e le fa sognare. È facile da fare! Si destreggia con palline, clave e altri oggetti mentre racconta storie le sue storie. Ciò che Gorky ama è incontrare le persone. Venite a conoscere Gorky!

Parte di un micro-festival in collaborazione con La Villette

Espanol :

Entre malabares, cuentacuentos e improvisación, ¡entrarás en el mundo de Gorki!

Gorky es un personaje que viaja mucho, conoce gente, se detiene y les hace soñar. ¡Es fácil de hacer! Hace malabares con pelotas, palos y otros objetos mientras cuenta historias, sus historias. Lo que más le gusta a Gorky es conocer gente. ¡Así que ven a conocer a Gorky!

En el marco de un microfestival en colaboración con La Villette

