Spectacle | Les Bals Sauvages | Cie Le Doux Supplice Pl. des Jacobins Le Mans

Spectacle | Les Bals Sauvages | Cie Le Doux Supplice Pl. des Jacobins Le Mans mercredi 17 septembre 2025.

Spectacle | Les Bals Sauvages | Cie Le Doux Supplice

Pl. des Jacobins Marché des Jacobins Place du Jet d’eau Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 11:00:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Avec Les Bals Sauvages, l’espace public devient un lieu d’expérimentation où passantes et passants explorent la danse et le rapport à l’autre.

Avec Les Bals Sauvages, l’espace public devient un lieu d’expérimentation où passantes et passants explorent la danse et le rapport à l’autre. Les artistes circassiennes et circassiens trouvent matière à jouer, à explorer et à rencontrer, sans parler, avec pour seul média leurs corps en mouvement.

Laissez-vous convaincre, accordez-leur une danse, et participer à une aventure collective hors du commun.

Tout public .

Pl. des Jacobins Marché des Jacobins Place du Jet d’eau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

With Les Bals Sauvages, the public space becomes a place of experimentation where passers-by explore dance and relationships with others.

German :

Mit Les Bals Sauvages wird der öffentliche Raum zu einem Ort des Experimentierens, an dem Passantinnen und Passanten den Tanz und die Beziehung zu anderen Menschen erforschen.

Italiano :

Con Les Bals Sauvages, lo spazio pubblico diventa un luogo di sperimentazione dove i passanti esplorano la danza e la relazione con gli altri.

Espanol :

Con Les Bals Sauvages, el espacio público se convierte en un lugar de experimentación donde los transeúntes exploran la danza y la relación con los demás.

L’événement Spectacle | Les Bals Sauvages | Cie Le Doux Supplice Le Mans a été mis à jour le 2025-08-20 par Le Plongeoir Cité du Cirque