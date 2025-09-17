Spectacle | Les Bals Sauvages | Cie Le Doux Supplice Pl. des Jacobins Le Mans
Spectacle | Les Bals Sauvages | Cie Le Doux Supplice Pl. des Jacobins Le Mans mercredi 17 septembre 2025.
Pl. des Jacobins Marché des Jacobins Place du Jet d’eau Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 11:00:00
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Avec Les Bals Sauvages, l’espace public devient un lieu d’expérimentation où passantes et passants explorent la danse et le rapport à l’autre. Les artistes circassiennes et circassiens trouvent matière à jouer, à explorer et à rencontrer, sans parler, avec pour seul média leurs corps en mouvement.
Laissez-vous convaincre, accordez-leur une danse, et participer à une aventure collective hors du commun.
Tout public .
Pl. des Jacobins Marché des Jacobins Place du Jet d’eau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
With Les Bals Sauvages, the public space becomes a place of experimentation where passers-by explore dance and relationships with others.
German :
Mit Les Bals Sauvages wird der öffentliche Raum zu einem Ort des Experimentierens, an dem Passantinnen und Passanten den Tanz und die Beziehung zu anderen Menschen erforschen.
Italiano :
Con Les Bals Sauvages, lo spazio pubblico diventa un luogo di sperimentazione dove i passanti esplorano la danza e la relazione con gli altri.
Espanol :
Con Les Bals Sauvages, el espacio público se convierte en un lugar de experimentación donde los transeúntes exploran la danza y la relación con los demás.
L’événement Spectacle | Les Bals Sauvages | Cie Le Doux Supplice Le Mans a été mis à jour le 2025-08-20 par Le Plongeoir Cité du Cirque