Spectacle: Les Bébés Concerts Longueau

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-30 11:30:00

Date(s) :

2025-10-29 2025-10-30

ORCHESTRE DE PICARDIE

Concert musique de chambre

DE 0 À 3 ANS

Faites vivre à votre enfant son premier concert de l’Orchestre de Picardie ! Dans une ambiance décontractée, des musiciens et des musiciennes de l’Orchestre de Picardie invitent les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs accompagnant.e.s à un concert participatif et intimiste. Pendant 30 minutes, les tout-petits vivent une expérience musicale unique, mêlant des temps d’écoute et des moments d’interaction. Les jeunes enfants sont ainsi plongés dans cet univers musical tout en étant libre de déambuler, de babiller ou de rester dans les bras de leurs accompagnant•e•s. 30 minutes de concert + 30 minutes d’accueil en musique et d’échange à la fin du concert.

AVEC Musiciens de l’Orchestre de Picardie L’Orchestre de Picardie Orchestre national en région Hauts-de-France reçoit le soutien du Conseil régional Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France Ministère de la Culture, d’Amiens Métropole et du Conseil départemental de la Somme. La SACEM soutient la résidence de compositeur de l’Orchestre de Picardie. L’Orchestre de Picardie est membre de l’Association Française des Orchestres (AFO)

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

