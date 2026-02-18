Spectacle Les Bedaines de coton MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne
Spectacle Les Bedaines de coton
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Début : 2026-04-03 19:30:00
fin : 2026-04-03 20:30:00
2026-04-03
Tout public
DANS LE CADRE DU FESTIVAL PIOUSPIOUS DE LA POULE DES CHAMPS.
19h30 (45min)
Dès 5 ans 11€/5€
MJCi Salle Sabine Sani
Garde d’enfants
Plongez dans l’atmosphère des champs de coton du Mississippi et dans l’histoire de Charley Patton, considéré comme le père du Delta Blues. Travailleur, bagarreur, charmeur, il aimait partager sa musique malgré le poids et la terreur des bedaines de coton qui ne le quitteront jamais… Une histoire à la fois vraie et imaginée, tout en musique, en dessin et en émotions ! .
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est contact@mjc-ay.com
English : Spectacle Les Bedaines de coton
