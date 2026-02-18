Spectacle Les Bedaines de coton MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Spectacle Les Bedaines de coton

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03 20:30:00

2026-04-03

Tout public

DANS LE CADRE DU FESTIVAL PIOUSPIOUS DE LA POULE DES CHAMPS.

VEN. 03 AVR.

19h30 (45min)

Dès 5 ans 11€/5€

MJCi Salle Sabine Sani

Garde d’enfants

Plongez dans l'atmosphère des champs de coton du Mississippi et dans l'histoire de Charley Patton, considéré comme le père du Delta Blues. Travailleur, bagarreur, charmeur, il aimait partager sa musique malgré le poids et la terreur des bedaines de coton qui ne le quitteront jamais… Une histoire à la fois vraie et imaginée, tout en musique, en dessin et en émotions !

contact@mjc-ay.com

