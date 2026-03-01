Spectacle Les Belles Personnes refont le film Cinéma l’Empire Auxonne

Spectacle Les Belles Personnes refont le film

Cinéma l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Compagnie Les Belles Personnes

Dans leur nouveau spectacle, Les Belles Personnes rejouent des scènes de films culte… à leur manière.

Le public choisit, eux improvisent, et tout peut partir en vrille.

Entre fous rires, détournements et clins d’œil, rien n’est jamais pareil deux fois.

Avec Les Belles Personnes, le cinéma devient un grand terrain de jeu en direct. .

Cinéma l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

