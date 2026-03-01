Spectacle Les Belles Personnes refont le film Cinéma l’Empire Auxonne
Cinéma l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 22:30:00
2026-03-20
Compagnie Les Belles Personnes
Dans leur nouveau spectacle, Les Belles Personnes rejouent des scènes de films culte… à leur manière.
Le public choisit, eux improvisent, et tout peut partir en vrille.
Entre fous rires, détournements et clins d’œil, rien n’est jamais pareil deux fois.
Avec Les Belles Personnes, le cinéma devient un grand terrain de jeu en direct. .
Cinéma l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
