Spectacle Les Bêtes Sauvages, un spectacle dans le noir Salle de la Terrasse Argelès-Gazost

Spectacle Les Bêtes Sauvages, un spectacle dans le noir

Salle de la Terrasse ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 18:30:00

fin : 2025-12-23 19:15:00

Date(s) :

2025-12-23

Attention

Les gens ayant des problèmes cardiaques sont priés de ne pas assister au spectacle, ainsi que les personnes ne supportant pas le noir. Ce spectacle est interdit au de 12 ans.

Par la Compagnie Théâtre Fébus avec

. Bruno Spiesser, comédien (voix et bruitages)

. Frédéric Jouanlong, comédien (voix et bruitages)

Ré écriture par Fred Jouanlong et Bruno Spiesser.

Avril 1917. Focus sur trois soldats, Maurice, Joseph et Léon qui survivent dans l’enfer des tranchées. C’est au cœur même du front et de la guerre qu’ils ont appris à se connaître, à s‘entraider et à lutter pour ne pas mourir… comme des frères d’armes et d’âmes.

Mais les prochaines 48 heures s’annoncent décisives pour ces hommes partis en traque et en proie aux pires hallucinations !!

Un seul but.. ne pas devenir la bête sauvage au dehors et au dedans d’eux mêmes.

Un spectacle à regarder les yeux fermés !

Chaque spectateur est invité à se bander les yeux pour se plonger dans une écoute profonde et attentive.

C’est une immersion sensible dans le boyau d’une tranchée, sous les feux d’un bombardement, le brouhaha d’une gare…. Souffles, râles et cris, les chuchotements… Vous ressentirez le froid et l’humidité, la peur et les pleurs, les pleurs, la détresse et la furie.

On est emporté dans cette guerre avec toutes ses atrocités et son absurdité.

La proximité avec le public est un élément essentiel du spectacle. Les voix sont en direct avec et sans micro ainsi qu’une bonne partie des bruitages pour garder au spectacle toute sa théâtralité. L’imaginaire joue son rôle.

Un spectacle dans le noir c’est ne plus voir pour mieux voir !

English :

Warning:

People with heart problems are asked not to attend the show, as well as people who can’t stand the dark. This show is forbidden to children under 12.

By Compagnie Théâtre Fébus with

. Bruno Spiesser, actor (voice and sound effects)

. Frédéric Jouanlong, actor (voice and sound effects)

Re-written by Fred Jouanlong and Bruno Spiesser.

April 1917. Focus on three soldiers, Maurice, Joseph and Léon, who survive the hell of the trenches. It was at the very heart of the front and the war that they got to know each other, help each other and fight not to die… like brothers in arms and souls.

But the next 48 hours are going to be decisive for these men, who are on the hunt and suffering from the worst hallucinations!

A single goal… not to become the wild beast outside and inside themselves.

A show to watch with your eyes closed!

Spectators are invited to blindfold themselves and immerse themselves in deep, attentive listening.

It’s a sensitive immersion in the gut of a trench, under the fire of a bombardment, the hubbub of a train station…. Breaths, rales and screams, whispers? You’ll feel the cold and the damp, the fear and the cries, the tears, the distress and the fury.

We’re swept up in this war, with all its atrocities and absurdities.

Closeness to the audience is an essential element of the show. The voices are live, with and without microphones, as is much of the sound effects, to ensure that the show retains all its theatricality. Imagination plays its part.

A show in the dark means you can?t see anymore, but you can see better!

