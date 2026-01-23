Spectacle Les Bonnes La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Les Bonnes

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-05

Tout public

Théâtre

Les Bonnes Mathieu Touzé

Une Madame diabolique, un laitier fantasque, deux bonnes paranoïaques et Mylène Farmer en fond sonore… autant d’ingrédients qui permettent à ce classique de Jean Genet de rester indémodable ! .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Les Bonnes

L’événement Spectacle Les Bonnes Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne