Spectacle Les Bonnes La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne mercredi 4 février 2026.
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Début : 2026-02-04 20:30:00
fin : 2026-02-05
2026-02-04 2026-02-05
Tout public
Théâtre
Les Bonnes Mathieu Touzé
Une Madame diabolique, un laitier fantasque, deux bonnes paranoïaques et Mylène Farmer en fond sonore… autant d’ingrédients qui permettent à ce classique de Jean Genet de rester indémodable ! .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99
English : Spectacle Les Bonnes
