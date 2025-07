Spectacle Les Braderies de la Terre au 3c Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Spectacle Les Braderies de la Terre au 3c Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence mercredi 29 octobre 2025.

Spectacle Les Braderies de la Terre au 3c

Mercredi 29 octobre 2025 de 20h à 22h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 20:00:00

fin : 2025-10-29 22:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Ce spectacle est né d’un réveil, d’une quête, d’un vertige…

Ce spectacle est né d’un réveil

Alors que je me croyais bien à l’abri dans ma bulle spirituelle , alors que je croyais avoir fait la paix en moi , voici que je me suis senti profondément affecté par la violence déchaînée le 25 mars 2023, lors de la manifestation contre les méga-bassines, à Sainte-Soline. J’ai vu l’ampleur du déni qui m’avait permis d’avancer jusqu’alors dans une cocon en partie illusoire.



Ce spectacle est né d’une quête

Intégrer les perspectives, enrichir la cartographie, retrouver l’intention juste au coeur des errements, comprendre sans cautionner, cultiver la joie sans trop de déni, chercher les compromis sans se compromettre, plonger dans la pluralité et les singularités pour toucher du doigt, parfois, la communion… et peu à peu, prendre responsabilité de mes affects pour comprendre, me positionner, m’exprimer et agir avec autant de justesse que possible, en utilisant les moyens qui sont à ma portée -notamment l’expression théâtrale.



Ce spectacle est né d’un vertige

Ampleur et complexité des enjeux écologiques et sociaux de notre temps et multiplicité des postures et réponses possibles, depuis le déni jusqu’à la résignation, le cynisme, l’éco-anxiété, le militantisme, la collapsologie, la foi en l’univers, la foi en la croissance, le techno-solutionnisme…



A propos de l’artiste

Comédien gourmand de théâtre classique et d’éducation somatique, curieux de logistique industrielle et de développement personnel, Jestère arpente un chemin joyeusement éclectique.

Au sein de nombreuses troupes, il a joué dans une vingtaine de pièces de théâtre, dont onze qu’il a écrites. Pour ce projet, il a pris le parti de jouer lui-même ce texte engagé. Il a également assuré la mise en scène et créé le décor. .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

English :

This show was born of an awakening, a quest, a vertigo…

German :

Diese Aufführung entstand aus einem Erwachen, einer Suche, einem Schwindelgefühl…

Italiano :

Questo spettacolo è nato da un risveglio, una ricerca, una vertigine…

Espanol :

Este espectáculo nació de un despertar, una búsqueda, un vértigo…

L’événement Spectacle Les Braderies de la Terre au 3c Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence