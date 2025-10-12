Spectacle Les cahiers de l’écolier Meilhan

Spectacle Les cahiers de l’écolier Meilhan dimanche 12 octobre 2025.

Spectacle Les cahiers de l’écolier

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Isabelle et Quiterie nous invitent au spectacle Les cahiers de l’écolier

Entre poésie et souvenirs d’enfance, partez à la rencontre d’un rat, d’une grand-mère, d’un instituteur et d’autres personnages hauts en couleur, inspiré de l’univers de Bernard MANCIET.

Isabelle et Quiterie nous invitent au spectacle Les cahiers de l’écolier

Entre poésie et souvenirs d’enfance, partez à la rencontre d’un rat, d’une grand-mère, d’un instituteur et d’autres personnages hauts en couleur, inspiré de l’univers de Bernard MANCIET.

Spectacle familial à partir de 3 ans, durée 40 min suivi d’un goûter.

La maison Manciet (qui servira de décor lors du spectacle et prêtée par les archives départementales), sera exposée dans votre bibliothèque jusqu’au 20 Novembre. .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : Spectacle Les cahiers de l’écolier

Isabelle and Quiterie invite us to the show Les cahiers de l?écolier

Between poetry and childhood memories, meet a rat, a grandmother, a teacher and other colorful characters, inspired by the world of Bernard MANCIET.

German : Spectacle Les cahiers de l’écolier

Isabelle und Quiterie laden uns zur Aufführung Les cahiers de l’écolier (Die Hefte des Schülers) ein

Zwischen Poesie und Kindheitserinnerungen begegnen Sie einer Ratte, einer Großmutter, einem Lehrer und anderen farbenfrohen Charakteren, inspiriert von Bernard MANCIETs Welt.

Italiano :

Isabelle e Quiterie ci invitano allo spettacolo Les cahiers de l’écolier ( I quaderni dello scolaro )

Tra poesia e ricordi d’infanzia, incontriamo un topo, una nonna, un insegnante e altri personaggi colorati, ispirati al mondo di Bernard MANCIET.

Espanol : Spectacle Les cahiers de l’écolier

Isabelle y Quiterie nos invitan al espectáculo Les cahiers de l’écolier (Los cuadernos del colegial)

Entre poesía y recuerdos de infancia, conozca a una rata, una abuela, un profesor y otros personajes pintorescos, inspirados en el universo de Bernard MANCIET.

L’événement Spectacle Les cahiers de l’écolier Meilhan a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Tartas