Spectacle Les Chatouilles ou la danse de la colère

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 20:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Dans Les Chatouilles ou la danse de la colère, un seule-en-scène juste et drôle, la danseuse Andréa Bescond raconte son enfance salie et les conséquences sur sa vie d’adulte. Un moment d’émotion pure, un voyage inoubliable qui touche au cœur.

Odette a huit ans lorsque Gilbert, un copain de la famille, l’entraîne dans des séances de chatouilles secrètes. La suite n’est que dommages collatéraux. L’enfant devient danseuse, cela la sauvera. Incompréhension des proches, difficulté à se construire, quand les mots ne suffisent plus, la danse est son moyen de survie. L’actrice use de son corps comme d’un partenaire pour faire naître la cohorte des personnages Gilbert, sa prof de danse, un ami, sa psychologue, sa mère, un policier. Passant de rôle en rôle avec une aisance confondante, elle se métamorphose en deux temps, trois mouvements. Sublime interprète de cette confession poignante, émouvante et parfois drôle, Andréa Bescond vous emmène dans un grand huit émotionnel. Un seule en scène nécessaire et toujours d’actualité. .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Les Chatouilles ou la danse de la colère Saverne a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région