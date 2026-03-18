Spectacle les chevaliers de la table basse Günea Mauléon-Licharre
Spectacle les chevaliers de la table basse Günea Mauléon-Licharre samedi 21 mars 2026.
Spectacle les chevaliers de la table basse
Günea 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Les Chevaliers de la Table Basse arrivent à Mauléon.
Préparez-vous pour une soirée pleine de rires et d’improvisation. Venez découvrir un cabaret d’improvisation
théâtrale complètement déjanté où tout peut arriver… et surtout vous faire rire ! La soirée est au profit de l’association Soule et moi de possibles afin de soutenir ses actions. Billetterie au magasin Roman sport. Venez nombreux partager un moment convivial et soutenir une belle cause. Attention les places sont limitées. .
Günea 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Spectacle les chevaliers de la table basse
L’événement Spectacle les chevaliers de la table basse Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque