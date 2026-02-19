Spectacle Les chicoufs Labastide-Monréjeau

Spectacle Les chicoufs

Salle des fêtes Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Drôle et émouvant à la fois, le spectacle relate le bonheur d’être grand-père. .

Salle des fêtes Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 86 30 52

English : Spectacle Les chicoufs

