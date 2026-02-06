Spectacle Les choses de la vie aux Joualles de Cormeil Figeac Les Joualles de Cormeil Figeac Saint-Émilion

Spectacle Les choses de la vie aux Joualles de Cormeil Figeac

Les Joualles de Cormeil Figeac 3 Cormeil Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Comédie contemporaine improvisée Les choses de la vie par Sébastien Bollut et Nicolas Trinel.

Le samedi 21 février à 20h30, entrée gratuite. .

Les Joualles de Cormeil Figeac 3 Cormeil Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 70 53 lesjoualles@cormeil-figeac.com

