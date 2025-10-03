SPECTACLE LES CISTES ROSES Sète

503 boulevard Pierre Mendès Sète Hérault

Découvrez Les Cistes Roses , une création théâtrale profondément humaine, née d’un projet de longue haleine soutenu par le collectif Thau en rose.Sous la direction de Stéphanie Binon, sept femmes dont six ont traversé l’épreuve du cancer partagent sur scène leurs histoires, entre humour et émotion.Ce spectacle est le fruit d’un parcours de 18 mois où la théâtro-thérapie est devenue un scénario sur mesure un hymne à la résilience, la force et l’espoir.Avec sincérité et une énergie communicative, ces comédiennes dévoilent leurs joies, leurs doutes, leurs coups de gueule et leur combat quotidien.Un moment rare et vibrant, où le théâtre devient un acte de vie et de solidarité. .

