Spectacle Les comédiens Italiens chassés de Paris Théâtre de la Manufacture Nancy

Spectacle Les comédiens Italiens chassés de Paris Théâtre de la Manufacture Nancy samedi 13 septembre 2025.

Spectacle Les comédiens Italiens chassés de Paris

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

Date(s) :

2025-09-13

« Les comédiens Italiens chassés de Paris » par la cie Branle-bas de combat

« Découvrez la fuite d’Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Pantalone, il Dottore Balanzone

ces merveilleux comédiens italiens de Paris. Cette fuite a été ordonnée par le Roi Louis XIV, pourtant biberonné par la commedia. En effet, ces comédiens avaient créé une farce la fausse prude qui se moquait ostensiblement de la nouvelle femme du Roi. Celle-ci vexée, réussit à convaincre le roi de chasser cette troupe hors de Paris pour sauver la face. »

Ce spectacle fut créé et joué pour la première fois à l’occasion des Journées mondiales de Commedia dell’arte, à Nancy en février 2024.Tout public

0 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

English :

« Les comédiens Italiens chassés de Paris » by the Branle-bas de combat company:

« Discover the escape of Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Pantalone, il Dottore Balanzone

these wonderful Italian comedians from Paris. The escape was ordered by King Louis XIV, who had been fed on commedia. Indeed, these comedians had created a farce called « la fausse prude » (the false prude), which ostensibly mocked the King’s new wife. The offended wife convinced the king to chase the troupe out of Paris to save face

This show was created and performed for the first time at the Journées mondiales de Commedia dell?arte, in Nancy in February 2024.

German :

« Les comédiens Italiens chassés de Paris » von der cie Branle-bas de combat

« Entdecken Sie die Flucht von Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Pantalone, il Dottore Balanzone:

diese wunderbaren italienischen Komödianten aus Paris. Diese Flucht wurde von König Ludwig XIV. angeordnet, obwohl er die Commedia mit der Muttermilch aufgesogen hatte. Die Komödianten hatten nämlich eine Farce namens « La fausse prude » (Die falsche Zimperliche) geschaffen, in der sie sich über die neue Frau des Königs lustig machten. Diese war beleidigt und konnte den König davon überzeugen, diese Truppe aus Paris zu vertreiben, um ihr Gesicht zu wahren. »

Das Stück wurde bei den Welttagen der Commedia dell’arte im Februar 2024 in Nancy uraufgeführt.

Italiano :

« Les comédiens Italiens chassés de Paris » della compagnia Branle-bas de combat:

« Scoprite la fuga di Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Pantalone, il Dottore Balanzone

questi meravigliosi comici italiani di Parigi. La fuga fu ordinata dal re Luigi XIV, che si era nutrito di commedia. Questi comici avevano creato una farsa chiamata « la fausse prude » (la falsa prude), che apparentemente prendeva in giro la nuova moglie del re. Offesa, la donna riuscì a convincere il Re a cacciare la troupe da Parigi per salvare la faccia

Questo spettacolo è stato creato e rappresentato per la prima volta alle Giornate mondiali della Commedia dell’arte di Nancy nel febbraio 2024.

Espanol :

« Les comédiens Italiens chassés de Paris » de la compañía Branle-bas de combat:

« Descubra la fuga de Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Pantalone, il Dottore Balanzone

estos maravillosos cómicos italianos de París. La fuga fue ordenada por el rey Luis XIV, que se había alimentado de commedia. Estos comediantes habían creado una farsa llamada « la fausse prude » (la falsa mojigata), que se burlaba ostensiblemente de la nueva esposa del Rey. Ésta, ofendida, consigue convencer al Rey de que expulse a la compañía de París para salvar las apariencias

Este espectáculo fue creado y representado por primera vez en las Jornadas Mundiales de la Comedia del Arte de Nancy, en febrero de 2024.

L’événement Spectacle Les comédiens Italiens chassés de Paris Nancy a été mis à jour le 2025-08-31 par DESTINATION NANCY