Spectacle Les comédies musicales Salle polyvalente Alixan

Salle polyvalente Alixan Alixan Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Venez (re)découvrir les plus grandes comédies musicales de Roméo & Juliette aux 10 Commandements, en passant par Mama Mia ou Grease…
Salle polyvalente Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62
English :
Come and (re)discover the greatest musicals: from Romeo & Juliet to The 10 Commandments, from Mama Mia to Grease?
