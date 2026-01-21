Spectacle Les comédies musicales

Salle polyvalente Alixan Alixan Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez (re)découvrir les plus grandes comédies musicales de Roméo & Juliette aux 10 Commandements, en passant par Mama Mia ou Grease…

.

Salle polyvalente Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62

English :

Come and (re)discover the greatest musicals: from Romeo & Juliet to The 10 Commandments, from Mama Mia to Grease?

