Spectacle Les Comédies Musicales Compagnie Murielle M Salle Polyvalente Alixan samedi 28 février 2026.
Salle Polyvalente Route du Stade Alixan Drôme
Tarif : – – EUR
– de 5 ans (sur les genoux)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
Date(s) :
2026-02-28
La Compagnie Murielle M présentera son spectacle “Les Comédies Musicales”.
Salle Polyvalente Route du Stade Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 accueil@mairiealixan.fr
English :
Compagnie Murielle M presents its show Les Comédies Musicales .
