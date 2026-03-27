Spectacle Les Contes Blancs Festival Renca’Arts Centre culturel Vauban Toul

Spectacle Les Contes Blancs Festival Renca’Arts

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Gratuit (contribution solidaire au chapeau) sur réservation

Comme promis aux chalands attirés par le baladin des Contes du Monde , voici de nouvelles histoires … Notre conteur est allé en Écosse puis il est monté vrs les pays du nord, le Danemark, la Suède, la Finlande. Et il en a rapporté des contes blancs comme neige. chaussez vos bottes, mettez vos moufles, voici le blizzard du nord !Tout public

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Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

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English :

Free (contribution by the hat) on reservation

As promised to shoppers attracted by the baladin of Contes du Monde , here are some new stories… Our storyteller went to Scotland, then up north to Denmark, Sweden and Finland. Put on your boots and mittens, here comes the blizzard of the north!

L’événement Spectacle Les Contes Blancs Festival Renca’Arts Toul a été mis à jour le 2026-03-27 par MT TERRES TOULOISES